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Caribes de Anzoátegui clasificó al Round Robin 2026 al derrotar a Tigres de Aragua con pizarra de 13×12 en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. El equipo aborigen dominó en el festival de batazos.

Herlis Rodríguez cerró el juego en 12 entradas ante Tigres, pescó un lanzamiento y sacó la bola para clasificar al equipo oriental. Tigres de Aragua quedaron eliminados.

Caribes de Anzoátegui clasificó

Los orientales se fueron adelante con siete carreras, una en el primero, otra en el segundo y cinco en el tercero. Una más en el quinto y cuatro carreras en el sexto. Mientras que Aragua se mantuvo siempre al ataque, apoyado en batazos de José “Cafecito” Martínez y Gorkys Hernández.

Balbino Fuenmayor fue uno de los mejores a la ofensiva de Caribes con varias carreras remontadas. El pitcheo de ambos equipos buscaba la manera de tener a raya a los bateadores en todos los tramos.

Alberth Martínez con un jonrón pudo meter a los Tigres en el juego y empatar a 12 carreras.

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