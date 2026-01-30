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Caribes despertó en Valencia en el tercer juego de la Gran Final de la LVBP, al dar cuenta de Navegantes del Magallanes con pizarra de 9×7. En el quinto tramo los aborígenes se soltaron a batear ante los turcos anotando seis carreras.

Magallanes había anotado tres carreras en el cierre del cuarto capítulo. Tucupita Marcano pegó doble con dos en las bases y anotó con hit de Wilfredo Tovar para poner el juego con pizarra de 3×0.

Caribes en el quinto empezó el ataque ante Enmanuel de Jesús, quien permitió dos carreras y cuatro imparables. José Suárez vino en relevo pero fue castigado con tres carreras incluyendo el jonrón de Hernán Pérez.

Luego ante Jesús Reyes, Caribes siguió la fiesta de batazos y le fabricaron una carrera. Al igual que en el sexto capítulo, Caribes amplió la pizarra con una rayita más colocando el juego 7×3 en el sexto tramo.

Caribes despertó en Valencia

Caribes luego de irse adelante el pitcheo relevo comenzó el dominio sin permitir carreras a la ofensiva turca. En el séptimo Magallanes se acercó en la pizarra luego de un doble de Carlos Sepúlveda, Leandro Cedeño sacó la pelota del parque.

Pero en el principio del octavo, Caribes volvió a marcar diferencia, con dos en las bases, Aldrem Corredor sacudió doblete para colocar el juego 9×5. En el noveno tramo, Magallanes luego de dos outs, marcó dos con el segundo jonrón de la noche de Leandro Cedeño ante Silvino Bracho

Cuarto juego de la Gran Final

7:00 p.m. en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Caribes visita a Navegantes.

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