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Caribes dio paliza a Águilas del Zulia y venció con pizarra de 19×4 en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. La tribu oriental busca escalar en la tabla de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional bajo el mando de Asdrúbal Cabrera.

Balbino Fuenmayor nacido en Güigüe, estado Carabobo tuvo una noche destacada con su ofensiva al batear de 5-5. Por primera vez en su carrera despachó cinco imparables en un juego, además de sonar un doble y llevar su promedio a .357 en la naciente campaña.

La victoria fue para el serpentinero Sebastián Perrone, quien fue el cuarto de siete lanzadores que tuvo Caribes en la loma del estadio oriental. El juego fue un verdadero festival de batazos por parte del elenco de Anzoátegui.

Un total de ocho pitchers estuvieron por parte de las Águilas en este encuentro. Dovydas Nvetauskas de Lituania debutó con el pie izquierdo en la LVBP, tras cargar con el revés. Además los occidentales cometieron tres errores en el único juego de la jornada.

Caribes dio paliza a Águilas y los juegos para hoy

Hoy la jornada de la LVBP engloba cuatro encuentros, todos a las siete de la noche.

Navegantes ante Cardenales en Barquisimeto

Leones contra Tiburones en Caracas en el estadio de la Ciudad Universitaria

Águilas ante Caribes en Puerto la Cruz

Bravos contra Tigres en Maracay

PIZARRA DE LA LVBP

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