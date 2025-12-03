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Caribes frenó a Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. La tribu oriental le dio la pelea al equipo bucanero en 11 entradas y ganó 6×4. En el primer tramo, Magallanes se fue adelante con una carrera, anotada por Carlos Rodríguez y empujada por Eliézer Alfonzo Jr.

Pero en el tercero los orientales empataron el juego a una carrera, con elevado de sacrificio de Andruw Monasterios para que anotara Diego Infante. El infielder José Gómez despachó jonrón para colocar el juego 2×2.

Caribes frenó a Magallanes en Valencia

En la parte alta del séptimo tramo Caribes se fue adelante con cuadrangular de Diego Infante para colocar la ventaja 3×2. Cabe destacar que los turcos trataron de embasar corredores pero aparecía la doble matanza.

En el noveno tramo, Magallanes empató cuando Leandro Pineda la sacó del parque por el jardín derecho. Los orientales se fueron adelante en la parte alta del décimo, con hit de Carlos Pérez para colocar el juego 4×3.

Pero Magallanes vino, con Diego Castillo por regla panamericana corriendo en segunda anotó con doble de Carlos Rodríguez. Caribes se fue arriba en la parte alta del capítulo 11 con sencillo de Hernán Pérez.

Resultados del martes

Leones 3, Tiburones 0

Bravos 8, Águilas 1

Cardenales 4, tigres 3

Juegos para este miércoles

7:00 p.m. Cardenales-Tiburones en la UCV/Caracas

7:00 p.m. Caribes-Magallanes en Valencia

7:00 p.m. Águilas contra Bravos en Nueva Esparta

7:00 p.m. Leones ante Tigres en Maracay

PIZARRA DE HOY 2 DE DICIEMBRE DE 2025

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