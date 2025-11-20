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Caribes repitió la dosis a Magallanes esta vez 11×3 en Puerto La Cruz y lo barrió en una serie de dos encuentros en el parque Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. Desde el primer capítulo los aborígenes atacaron.

Leonardo Taveras, abridor turco no pudo contener a los bates orientales, dio dos boletos y Omar Alfonzo la desapareció del parque para facturar las tres primeras de Caribes. Jesús Paricaguán vino en relevo y le fabricaron una carrera, Caribes ganaba 4×0.

Magallanes respondió en el tercero, fabricando dos carreras, Leandro Pineda recibe boleto y José Goméz sacudió jonrón para colocar dos en la pizarra. Caribes siguió con su pitcheo dominador.

Hasta la parte alta del séptimo capítulo, cuando Eliézer Alfonzo Jr la sacó por segunda noche seguida en el parque portocruzano. Caribes siguió produciendo y en la parte baja del séptimo fabricó una más empujada por Andruw Monasterio.

En ese mismo episodio el lanzador de Magallanes Keyshaw Askew golpeó a Carlos Rodríguez con las bases llenas para sumar otra. Caribes terminó fabricando cinco carreras en el séptimo tramo.

Dos más sumó Caribes en la parte alta del octavo, luego de un sencillo con las bases llenas de Diego Infante.

Caribes repitió la dosis a Magallanes, resultados

Leones del Caracas luego de seis derrotas seguidas despertó y dio cuenta de Tiburones de La Guaira 9×4 en el estadio Monumental Simón Bolívar. Ganó por los melenudos, Junior Flores y el derrotado fue Luis Pena.

Tigres de Aragua conquistó una nueva victoria tras superar a Cardenales de Lara 5×3 en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Juegos para este jueves

7:00 p.m. Cardenales ante Tiburones en el estadio Universitario en Caracas

7:00 p.m. Águilas contra Leones, en el Monumental.

7:00 p.m. Magallanes visita a Bravos en Porlamar.

PIZARRA DE LA LVBP 19-11-25

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