Compartir

Caribes silenció a Magallanes en Puerto La Cruz y ganó en entradas extras. La tribu oriental se impuso en casa con pizarra de 4×3, frenando de esta manera la racha positiva que traían los turcos desde el fin de semana. Un imparable de Hernán Pérez le dio el triunfo a los orientales.

Herlis Rodríguez de Caribes de Anzoátegui colocó adelante a su equipo con un jonrón solitario a la altura del tercer tramo. Luego los lanzadores de ambos equipos estuvieron a la altura sacando de paso a los bateadores.

Magallanes en el octavo tramo, empató las acciones a una carrera por lado. Tucupita Marcano se embasó al ser golpeado. Andretti Cordero bateó una línea por el jardín derecho que estuvo cerca de irse y la misma bastó para que empatara Marcano.

En el cierre del octavo y ante los envíos de Amilcar Chirinos, Diego Infante la sacó del parque para colocar adelante a los orientales 2×1. Pero luego de dos outs, Eliézer Alfonzo jr. la sacó del parque para colocar las acciones iguales a dos por lado.

En el décimo tramo, Magallanes se fue adelante, José Gómez tocó la pelota y con un error del cuadro permitió la carrera de Andrelton Simmons. Magallanes buscó la cuarta carrera pero sin outs no pudo fabricarla.

Luego en el noveno tramo, y con el corredor en segunda base, Herlis Rodríguez bateó doble para colocar el juego a tres carreras por lado. Con el imparable de Hernán Pérez, dejaron en el terreno a Magallanes.

Caribes silenció a Magallanes

Bravos se llevó el juego de La Chinita, el tradicional juego de la patrona zuliana terminó en poder de Bravos de Margarita. Los insulares se impusieron con pizarra de 13×7 en horas de la tarde de hoy.

Cardenales ganó el primero, Cardenales de Lara se impuso a Leones del Caracas en el primero de la doble tanda de hoy martes. Los “pajaros rojos” ganaron con pizarra de 5×4. El segundo juego también lo dominó Cardenales ante Caracas 5×1.

Juegos para este miércoles

7:00 p.m. Magallanes contra Caribes en Puerto La Cruz

7:00 p.m. Tiburones ante Leones en el Monumental

7:00 p.m. Cardenales Tigres en Maracay

PIZARRA DEL 19 DE NOVIEMBRE

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas