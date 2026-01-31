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En una exhibición de coraje que quedará grabada en los anales del tenis moderno, Carlos Alcaraz ha logrado el acceso a su primera final del Open de Australia. En una semifinal que rozó lo cinematográfico, el tenista español cumplió su promesa de lucha al derrotar al alemán Alexander Zverev tras casi cinco horas y media de un tenis frenético y dramático.

El encuentro, que mantuvo en vilo a los aficionados en el Rod Laver Arena, se decidió por un marcador de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5. Alcaraz, quien llegaba a esta instancia sin haber cedido un solo set en todo el torneo, se encontró con un Zverev inspirado que no se rindió a pesar de verse dos sets abajo en el inicio del duelo.

Una batalla contra el cuerpo y el rival

El dominio inicial de Alcaraz fue evidente, llevándose los dos primeros sets con un juego variado y sólido. Sin embargo, lo que parecía una victoria rápida se transformó en un calvario físico para el murciano. A medida que avanzaba el partido, el joven de 22 años comenzó a mostrar signos de fatiga extrema, sufriendo calambres e incluso un episodio de vómito en pleno juego.

Zverev aprovechó este bache físico para forzar dos tie-breaks consecutivos en el tercer y cuarto set, igualando la contienda y llevando el drama al set definitivo. Fue en ese quinto parcial donde la fuerza mental de Alcaraz brilló por encima de su dolor. Con el apoyo unánime del público, el español logró un quiebre decisivo para cerrar el partido 7-5, demostrando que su resiliencia es tan potente como su derecha.

Cita con la historia en 2026

Con esta victoria, Carlos Alcaraz se sitúa en una posición privilegiada para reescribir los libros de récords. De ganar la final, se convertiría en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam de carrera (ganar los cuatro torneos grandes), superando la precocidad de leyendas como Rafael Nadal y Novak Djokovic.

A sus 22 años, el Open de Australia es el único «Major» que falta en sus vitrinas. En la gran final, Alcaraz espera al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, en lo que promete ser un cierre de torneo electrizante para el tenis mundial.

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