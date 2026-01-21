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Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron electos la noche del martes 20 de enero de 2026 como los nuevos integrantes al Salón de la Fama de Grandes Ligas 2026. Ambos exjugadores recibieron el respaldo y en julio serán inmortalizados.

La Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos dio a conocer la noticia, Beltrán tenía cuatro veces apareciendo en las boletas. Mientras que el curazoleño Jones tenía nueve intentos.

El boricua Beltrán buscaba tener el 75% del apoyo de los escritores pero fue más alto el puntaje, un total de 84.2% fue lo obtenido. El primer intento de Jones fue en 2018 cuando obtuvo un total de 7.3%, ahora logró un 78.4% de apoyo.

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Ambos fueron excelentes jugadores en el campo como fuera de él, Jones incluso llegó a jugar en Venezuela con los Tiburones de La Guaira. Tuvo una gran carrera en las Mayores dejando al beisbol latino en alto.

Carlos Beltrán y Andruw Jones electos al Salón de la Fama de Grandes Ligas

De manera curiosa, tanto Beltrán como Jones nacieron con un día de diferencia en el mes de abril de 1977. Jones nació el 23 de abril y Carlos Beltrán el 24 de abril de ese mismo año. Ambos recibieron la misma noticia del ascenso a la inmortalidad el mismo día.

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