La coronación del rey Carlos III, el próximo 6 de mayo, contará con un concierto repleto de estrellas, un gran almuerzo nacional y una iniciativa de promoción del voluntariado, además de la tradicional ceremonia y los desfiles.

En la web hay un aspecto que llamó la atención de muchos: la creación de una playlist especial en Spotify con canciones para el día de la coronación, elegidas por el propio rey Carlos III y la reina consorte, Camilla Parker.

A la playlist, titulada Coronation Celebration Playlist, le dan forma 27 canciones para sumar dos horas de música.

Hay grandes hits de artistas, en su mayoría británicos, de todas las épocas.

Desde The Beatles con «Come Together», pasando por David Bowie con «Let’s dance» hasta Ed Sheeran y su «Celestial», por mencionar algunos.

La lista la completan temas de artistas como Coldplay, Ellie Goulding, Emeli Sandé, Harry Styles, Madness, Kate Bush, Michael Bublé, Queen, Pet Shop Boys, Take That, The Who, Tom Jones, Sam Ryder o Spice Girls.

