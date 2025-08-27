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Representantes de la organización de los Mets de Nueva York confirmaron la permanencia del venezolano Carlos Mendoza como mánager para la temporada 2026, decisión que se oficializó por las redes sociales, donde dieron a conocer que el criollo continuará su liderazgo en el equipo por tercer año consecutivo.

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El presidente de operaciones de béisbol del club, David Stearns, informó sobre la ratificación durante una intervención en el pódcast de Jon Heyman y Joel Sherman. El barquisimetano Carlos Mendoza dirige al conjunto desde 2024, año en el que alcanzó la Serie de Campeonato en su debut como estratega principal.

En la presente campaña, los Mets registraron una marca de 70 victorias y 61 derrotas, ubicándose en la tercera posición del comodín de la Liga Nacional. El equipo compite por avanzar a la postemporada junto a los Rojos de Cincinnati, en una lucha cerrada por el cupo restante.

Con esta renovación, Mendoza acumula tres temporadas en la franquicia neoyorquina. La cifra lo aproxima al récord de Oswaldo Guillén, quien dirige durante ocho años a los Medias Blancas de Chicago y es el venezolano con mayor permanencia en ese cargo en las Grandes Ligas.

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