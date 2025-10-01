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Carlos Mendoza seguirá como manager en los Mets de Nueva York

By Lucciano Battiston
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Carlos Mendoza seguirá como manager en los Mets de Nueva York

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Lucciano Battiston
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En medio de la evaluación interna tras una temporada irregular, los Mets de Nueva York han despejado una de las principales dudas sobre su futuro inmediato Carlos Mendoza seguirá como manager en 2026.

Así lo confirmó el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, quien declaró públicamente: “Carlos volverá el año que viene”, al reafirmar su respaldo al dirigente venezolano.

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La declaración llega tras semanas de especulación sobre posibles cambios en el cuerpo técnico, luego de que los Mets quedarán fuera de la postemporada. Mendoza, en su primer año como mánager del equipo, enfrentó una campaña marcada por lesiones, bajo rendimiento ofensivo y decisiones tácticas cuestionadas.

Sin embargo, Stearns valoró su liderazgo, manejo del clubhouse y compromiso con el desarrollo de los jugadores jóvenes.

Carlos Mendoza el manager de los Mets

El respaldo a Mendoza representa una apuesta por la continuidad en un equipo que ha atravesado constantes cambios en los últimos años. Desde la llegada de Stearns a la gerencia, se ha buscado establecer una cultura organizacional más estable, y mantener a Mendoza al frente del grupo es parte de esa estrategia.

El mánager ha sido reconocido por su capacidad de comunicación, su experiencia como coach en los Yankees y su visión moderna del juego.

Carlos Mendoza seguirá como manager en los Mets de Nueva York

De cara a 2026, los Mets deberán reforzar su rotación, mejorar su defensa y encontrar consistencia en el bateo. Mendoza tendrá la oportunidad de ajustar su enfoque, aprender de los errores del primer año y consolidar su estilo como líder. La confianza de Stearns podría ser clave para que el equipo recupere su competitividad en la División Este de la Liga Nacional.

Con esta confirmación, los Mets envían un mensaje claro, creen en el proceso y en la capacidad de Carlos Mendoza para guiar al equipo hacia mejores resultados.

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