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Carlos Rodríguez guió al Magallanes a la victoria ante el Caracas y de esta manera el equipo bucanero venció con pizarra de 10×3 en Valencia. Rodríguez pudo fletar varias carreras y tener una noche excelente con el madero.

Rodríguez bateó de 5-3 con una anotada, un cuadrangular y seis carreras remolcadas para la causa naval en el estadio de Valencia. Magallanes logró de esta manera su victoria número 21 de la temporada. Además de la serie particular ante su eterno rival.

Leones buscó la manera de atacar como lo hizo en varios capítulos, pero los lanzadores turcos lograban cortar la amenaza. El Caracas descontó con dos jonrones ante los serpentineros turcos.

Caracas picó adelante con una carrera en el segundo tramo, con sencillos de Aldrem Corredor, Yonathan Daza y Orlando Arcia. Magallanes respondió con dos en el tercero, José Gómez se embasó por sencillo y Carlos Rodríguez la sacó del parque.

En el cierre del quinto, el cubano Yasiel Puig pegó sencillo, Leandro Pineda siguió con doble, quedando dos en bases. Fue cuando Carlos Rodríguez apareció con sencillo para remolcar dos carreras.

Carlos Rodríguez guió al Magallanes a la victoria ante el Caracas

Pero en el sexto, Caracas descontó con jonrón de Brainer Bonaci para acercar al Caracas en la pizarra. Magallanes fabricó cuatro en el cierre del sexto para despegarse en la pizarra. Víctor Bericoto pegó jonrón en la parte alta del octavo.

Magallanes se soltó a batear en el cierre del octavo cuando la otra llave de la noche como lo son Yasiel Puig y Leandro Pineda loa sacaron del parque.

Resultados del miércoles 10 de diciembre

Cardenales 6, Caribes 4

Tiburones 11, Tigres 4

Juegos para mañana jueves:

7:00 p.m. Leones ante Águilas en Maracaibo.

7:00 p.m. Cardenales contra Caribes en Puerto La Cruz

7:00 p.m. Tigres ante Bravos en Nueva Esparta

PIZARRA DEL 10 DE DICIEMBRE DE LA LVBP

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