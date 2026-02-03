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Con el objetivo de posicionar a la capital carabobeña como destino turístico y cultural en el país, avanza el cronograma de actividades programadas para los Carnavales Valencia Te Quiero 2026.

En rueda de prensa ofrecida este lunes en los espacios del Centro de Artes Vivas “Alexis Mujica” CAVAM, en el Centro Histórico de la ciudad, Dina Castillo, alcaldesa de Valencia, acompañada por Alba Adrianza, Autoridad Única de Turismo en el estado Carabobo; Xiomara Luna Autoridad Única de Educación en ña entidad; Natalia Pacheco, presidenta de Fundatur, Nathaly Bustamante, Secretaria para el Desarrollo de la Cultura y el Arte del Ejecutivo Estadal; María Alejandra González, presidenta de Fundacultura y el GD Bilfred Bastidas, Director General de la Policía Municipal de Valencia, además de integrantes del Comité Organizador, ofreció detalles sobre la programación pensada para toda la familia valenciana para estas carnestolendas.

Durante su exposición ante los representantes de los medios de comunicación social, la alcaldes Dina Castillo recalcó que bajo los lineamientos del Gobernador Rafael Lacava, el Presidente Constitucional Nicolás Maduro, la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Primera Dama del estado Carabobo Dra. Nancy de Lacava, “se ha diseñado una programación variada y con actividades para grandes y pequeños, con el objetivo de ofrecer espacios para el sano compartir, la paz y la sana convivencia de todos los valencianos”.

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En este sentido, recordó que el año pasado se retomaron los desfiles de carnaval, una costumbre que no se celebraba desde el año 2019, y que este año 2026 llevará nuevamente “gran alegría a la gente y vistosidad a Valencia”.

Programación Carnavales Valencia Te Quiero 2026

La alcaldesa Dina Castillo indicó que el pasado sábado 31 de enero, se dio inicio formal al cronograma de actividades, con el casting para seleccionar a las aspirantes al reinado de los Carnavales “Valencia Te Quiero 2026”, en los espacios del Teatro Municipal de Valencia.

Al respecto mencionó la respuesta positiva a la convocatoria al casting, el cual reunió a 78 hermosas jóvenes de todos los rincones de Valencia, seleccionando al grupo final de candidatas al reinado.

“El programa continúa con esta rueda de prensa oficial, durante la cual se impondrán las bandas al grupo de candidatas, quienes representarán a las nueve parroquias de la ciudad, así como monumentos y espacios icónicos de Valencia”, puntualizó.





Premios en metálico

La Alcaldesa Dina Castillo destacó en su alocución, que uno de los grandes atractivos de los Carnavales “Valencia Te Quiero 2026” será la entrega de premios en metálico para las principales actividades a desarrollar, entre ellas la elección de la Reina de los Carnavales, cuya ganadora obtendrá un premio equivalente a la cantidad de 5.000 dólares; para al segundo lugar 2.500 dólares y para el tercer lugar 1.000 dólares.

“Las Carrozas tendrán el premio mayor, por su creatividad y por involucrar en su propuesta al mayor número de gente en cada una de nuestras comunidades, en este caso, la carroza ganadora obtendrá un premio en metálico equivalente a 10.000 dólares; 6.000 dólares para el segundo lugar y 2.000 dólares al tercer lugar”, explicó la alcaldesa Dina Castillo.

Y finalmente las comparsas participantes también obtendrán premios en metálico, 3.000 dólares al primer lugar, 2.000 dólares al segundo lugar y 1.000 dólares al tercer lugar.

Prueba de Talento, Presentación a la Prensa y Desfile de Carabobo Sostenible

En este contexto, anunció que el próximo martes 10 de febrero, tendrá lugar el desfile especial de Carabobo Sostenible, programa bandera impulsado por la Primera Dama del estado Dra. Nancy de Lacava, así como la Prueba de Talento de las candidatas al reinado de carnavales y presentación oficial a la Prensa, actividad que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Valencia, específicamente en la Calle Colombia, abarcando los espacios de la Galería a Cielo Abierto “Valencia Ciudad Mural”.

La presentación de las postulantes a la corona se ofrecerá como gala preliminar, con un desfile en trajes de fantasías con materiales de provecho, elaborados en los talleres de Carabobo Sostenible.

El día viernes 13 de febrero, a partir de las 9:00 am, los valencianos disfrutarán del tradicional Desfile Pedagógico Escolar 2026, a lo largo de la céntrica Av. Cedeño de Valencia.

Asimismo invitó a todos los valencianos a la Gran Gala para la elección de la Reina de los Carnavales “Valencia Te Quiero 2026”, la cual se llevará a cabo en el Parque Draculandia, el día viernes 13 de febrero a partir de las 5 de la tarde, donde se ofrecerá una gran fiesta, “con música, bandas show y mucha alegría para elegir a nuestra reina de los carnavales 2026 en Valencia”.

Vuelven las comparsas

Al día siguiente, sábado 14 de febrero, tendrá lugar el primer día de desfile de carrozas, comparsas y bandas show, en la avenida Bolívar Norte y el domingo 15 de febrero, el segundo día de desfile en la Av. Sesquicentenario hasta las inmediaciones de Draculandia.

«Todas las actividades contarán con un amplio despliegue de seguridad, con participación de los cuerpos de seguridad ciudadana, Policía de Carabobo, Policía Municipal de Valencia, Sistema Integrado, Protección Civil estadal y municipal, Cuerpo de Bomberos de Carabobo y Bomberos municipales de Valencia y 0800 Bigote, además de equipos mixtos del IMA y Servicios Públicos para asegurar el normal desarrollo de los desfiles, antes y después, para dejar relucientes todos los espacios una vez se cumplan cada una de estas actividades”, indicó la Alcaldesa Dina Castillo.

Invitación a todos los valencianos

Finalmente, la alcaldesa Dina Castillo invitó a todos los valencianos y valencianas, a estar atentos a las redes sociales de la alcaldía de Valencia y las suyas personales, @alcaldiavalencia10 @dinacastilloo10 y del Gobernador Rafael Lacava @lacava10Oficial sobre los detalles de esta programación.

“Carabobo es un estado de paz, Valencia es una ciudad de alegría y esparcimiento, vamos todos juntos a celebrar nuestros Carnavales Valencia Te Quiero 2026″, invitó la alcaldesa Dina Castillo.

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