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La Semana de la Moda de Nueva York fue testigo este jueves 13 de febrero de una de las presentaciones más emotivas y conceptuales de la firma Carolina Herrera.

Bajo la dirección creativa de Wes Gordon, la casa de modas venezolana presentó su propuesta Otoño-Invierno 2026, una colección que trascendió la indumentaria para convertirse en un homenaje al poder creativo femenino.

El evento, celebrado en un local industrial del distrito de Meatpacking, no solo reunió a celebridades como la cantante argentina Emilia Mernes, la icónica Lauryn Hill o la actriz Lux Pascal, sino que sorprendió al incluir en la pasarela a mujeres que han definido el arte contemporáneo en Estados Unidos.

La pintora Amy Sherald, conocida por el retrato oficial de Michelle Obama, y Ming Smith, la primera fotógrafa afroamericana en el MoMA, caminaron junto a las maniquíes profesionales, simbolizando que la moda es, ante todo, una expresión de la personalidad.

Carolina Herrera desfile en Nueva York

Wes Gordon tomó como referencia principal el estilo ecléctico de la legendaria mecenas Peggy Guggenheim. La influencia se hizo evidente en capas románticas y conjuntos de falda lápiz con blazers de hombros abullonados, logrando una estética que Gordon define como «una oportunidad divertida de hablar de historias».

La propuesta técnica destacó por el juego de volúmenes: vestidos ajustados en el torso que se expanden dramáticamente en la cadera y chaquetas abrigadas decoradas con lazos. La paleta cromática se mantuvo fiel al ADN de la casa con blanco, negro y el inconfundible rojo Herrera, sumando estampados de leopardo y motivos de flores. Además, un guiño especial marcó la jornada: el estampado de zapatos de tacón en honor a los diez años del perfume Good Girl.

El arte como soporte del diseño

La noche se vistió de pedrería y lentejuelas doradas, estas últimas inspiradas en la obra «Friendship» de Agnes Martin. Detalles como la flor de la cala en botonería y broches dorados elevaron la sofisticación de las piezas.

El cierre del desfile fue un momento de máxima emotividad. Las artistas invitadas cerraron el show bajo una ovación, seguidas por Wes Gordon, quien se detuvo a saludar a la fundadora de la casa, Carolina Herrera, sentada en primera fila junto a su hija.

Compromiso con el talento femenino

Este viernes 14 de febrero, la marca destacó que el apoyo entre mujeres es el núcleo de su historia. Recordaron que la propia Carolina Herrera comenzó su carrera gracias al impulso de Diana Vreeland. Para perpetuar este legado, se anunció la plataforma “Carolina Herrera para las mujeres en las artes”, una iniciativa que promoverá becas y exposiciones para fomentar el talento femenino en la moda y las disciplinas artísticas.

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