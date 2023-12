Compartir

La actriz venezolana Carolina Tejera habla del también actor Marko, durante una entrevista en el pódcast “Luego de la pausa”.

Tejera, vuelve a generar polémica tras dar su opinión sobre sus compatriotas artistas, siendo esta vez, el humorista Marko, quien recientemente presentó un show en el Arena Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

La actriz dio su opinión sobre la mencionada presentación, en la que ella sostiene “supuestamente llenó el Miami reina cuando es mentira”.

Carolina Tejera habla de Marko

La criolla también afirmó que la venta de las entradas no fue total, para el evento realizado el pasado primero de diciembre del presente año. Así mismo, agregó que para ella, Marko, no es el mejor comediante venezolano.

“De verdad tú me vas a convencer a mí que el mejor comediante venezolano en Estados Unidos es el ser… Regalaron yo no sé cuántas entradas. Por favor, no seamos hipócritas y mentirosos ¿Cómo van a poner que fue un sold out?”, expresó Tejera.

Cabe destacar que Carolina Tejera, ha expresado públicamente su opinión sobre sus colegas y compatriotas en el pasado. Tal fue el caso hace unos meses, cuando cuestionó el regreso al país de actores que viven en el extranjero para participar en la teleserie “Dramáticas”.

