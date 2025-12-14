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El Ministerio Público informó que fue condenado a 13 años, tres meses y 10 días de prisión un carpintero de nacionalidad colombiana; quien admitió su responsabilidad en el abuso sexual cometido en contra de un niño de nueve años de edad.

El hombre identificado como Adolfo Ureña Meza (66), fue descubierto el pasado 23 de septiembre del presente año, tras una denuncia interpuesta por la madre de la víctima ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la ciudad de La Fría, capital del municipio García de Hevia en el estado Táchira, reseñó nota de prensa del organismo público.

Investigaciones

De acuerdo con la investigación, durante la referida fecha la progenitora de la víctima acudió ante el Cicpc para denunciar a Ureña Meza, luego de que su hijo le confesó, tras los comentarios de un vecino, que el sexagenario le había tocado sus partes íntimas, penetrado analmente, y además, le había forzado a practicarle sexo oral. Además, le ofrecía dinero para que se mantuviese en silencio.

Tras la práctica de las evaluaciones médicas y psicológicas que corroboraron los hechos, se desplazó una comisión del Cicpc hasta el sector el sector Prefundación; donde se ubicó el taller de carpintería donde trabajaba Ureña Meza para aprehenderlo en flagrancia y dejarlo a disposición inmediata del Ministerio Público.

Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía 16ª de Táchira ratificó la acusación en contra de Ureña Meza por la comisión de abuso sexual a niño con penetración continuado.

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