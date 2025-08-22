Compartir

Cinco personas fallecieron y 36 resultaron heridas por la explosión de un carro bomba cerca de la base aérea militar Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que es «una reacción terrorista» de las disidencias por la «derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay».

«El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico», afirmó el mandatario.

De acuerdo con información preliminar, un camión lanzó dos artefactos explosivos contra la instalación militar, pero que no causaron daños significativos. Mientras que otro camión ubicado en la parte externa de la base estalló, provocando el fallecimiento de las personas y daños en los comercios aledaños.

El acalde de Cali, Alejandro Éder, ofreció una recompensa de 400 millones de pesos (casi 100.000 dólares) a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.

