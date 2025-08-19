Compartir

El caso de explosivos en Plaza Venezuela dejó dos personas detenidas, dijo Diosdado Cabello; vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, hace minutos en las redes sociales.

Cabello destacó que el caso de Plaza Venezuela en Caracas viene junto al plan llamado “No a la Navidad”. Hoy desde el estado Miranda el ministro dio a conocer sobre los avances que hay en este caso.

«Luego de investigaciones que hemos venido realizando, desde el mes de diciembre venimos nosotros con esto, noviembre, con la operación ‘No a la Navidad’, todo esto viene pegado». Comentó Cabello. «No a la Navidad, que nace en el estado Zulia, un grupo de conspiradores vinculados a grupos de narcotráfico, lavado de dinero, que nos ha llevado a toda esta línea de investigación; que nos ha permitido desmantelar a grupos delictivos, bandas, pero también desmantelar grupos de conspiración y grupos vinculados al narcotráfico», aseveró.

Caso de explosivos en Plaza Venezuela y los detenidos

Resaltó que faltaban dos personas por detener estos son conocidos como el Flaco y La Negra. «Faltaban dos personas (por ser capturadas), alias El Flaco y alias La Negra. Alias El Flaco fue la persona que construyó el explosivo y La Negra era la intermediaria, contactó las bandas en Colombia, entrenadas en Colombia (…) Ellos fueron capturados ya, los organismos de seguridad del Estado los capturaron».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas