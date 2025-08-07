Compartir

El Fiscal Tarek William Saab habló del Caso de Génesis Medina en Yaracuy. Informó que fueron aprehendidos para ser imputados por el Ministerio Público, los sujetos George Rangel y Keiwart Rangel.

Por el delito de Femicidio Agravado, dichos delincuentes en el municipio San Felipe, citaron a la ciudadana Génesis Medina. Quien mantenía una relación sentimental con uno de estos criminales.

Caso de Génesis Medina en Yaracuy

Donde fue obligada a ingerir píldoras abortivas dado que la víctima se encontraba en estado de gestación, por lo que al negarse procedieron a amordazarla y sepultarla. En una hacienda del sector los samanes.

