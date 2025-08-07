jueves, agosto 7, 2025
Caso de Génesis Medina en Yaracuy, deja dos sujetos detenidos

Caso de Génesis Medina en Yaracuy

El Fiscal Tarek William Saab habló del Caso de Génesis Medina en Yaracuy. Informó que fueron aprehendidos para ser imputados por el Ministerio Público, los sujetos George Rangel y Keiwart Rangel.

Por el delito de Femicidio Agravado, dichos delincuentes en el municipio San Felipe, citaron a la ciudadana Génesis Medina. Quien mantenía una relación sentimental con uno de estos criminales.

Caso de Génesis Medina en Yaracuy

Donde fue obligada a ingerir píldoras abortivas dado que la víctima se encontraba en estado de gestación, por lo que al negarse procedieron a amordazarla y sepultarla. En una hacienda del sector los samanes.

