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El caso de la influencer Valeria Márquez en México, sigue siendo noticia, pero el mismo no avanza. Valeria fue asesinada en mayo de este año cuando estaba haciendo una transmisión en vivo desde su salón de belleza.

En ese momento apareció un hombre simuló la entrega de un paquete y le disparó, pero no hay hasta ahora una respuesta clara sobre el asesinato ya que no hay nadie detenido. La muerte de la joven modelo y personaje de las redes causó conmoción en ese país.

La investigación ha estado estancada luego que parecía que se iba a descubrir quien había planeado todo. Incluso hace unos días se dijo que se iba a citar a un tío de Valeria pero hasta ahora era para conocer como está el entorno de la familia.

Aquel día de mayo, la muchacha de 23 años estaba en el salón de belleza “The Blossom the beauty Lounge”; el cual está ubicado en la Colonia Real, uno de los primos había relatado la joven se sorprendió con la llegada de un extraño regalo.

Caso de la influencer Valeria Márquez en México sigue estancado

Se había solicitado la extradición del sujeto conocido como “Doble erre” el cual era uno de los más buscados y lo daban como una persona ligada a la fallecida. Pero no hubo pruebas contundentes de que esto fuera verdad.

En la actualidad todos se encuentran sorprendidos ya que no hay avances en el asesinato de la influencer de 23 años. Valeria murió y su caso sigue sin encontrar al verdadero culpable.

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