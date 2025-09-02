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El caso de la niña Valeria Afanador sigue siendo tendencia en Cundinamarca, Colombia. La menor que tuvo 18 días desaparecida fue encontrada muerta en un pantano. El problema que hay y por el cual piden investigación es que la zona ya había sido revisada.

Valeria estuvo desaparecida, la zona del pantano ya había sido revisada y luego fue encontrado el cadáver en el lugar. Es por ello que los padres, en especial su padre Manuel exige se hagan las investigaciones que corresponden.

Durante dos semanas, grupos de rescate, voluntarios, estudiantes y colaboradores estuvieron buscándola. Todos estaban tras la pista de la pequeña, el padre de la niña señala que alguien tuvo que sacarla de la escuela.

Se supo que la niña estaba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, es por ello que la gobernación de Cundinamarca pidió investigar al colegio. La niña fue encontrada en la zona conocida como Río Frío.

Caso de la niña Valeria Afanador

Algo que calmó los ánimos de las personas que estaban preocupadas es que la autopsia no destacó signos de violencia sexual como tampoco física. Su ropa interior y uniforme estaban intactos.

Pero existe otra preocupación, alguien pudo llevarla al río y ahogado en el lugar. El caso ha ganado notoriedad nacional como internacional y las personas esperan el resultado de las investigaciones.

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Valeria de 10 años, era una estudiante del plantel Los Laureles, el cual también será investigado. Dijo el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, el cual ha puesto empeño en que el caso sea resuelto.

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