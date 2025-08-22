Compartir

El caso del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati ha sido un misterio que se ha ido resolviendo a pedazos. Desde el 24 de mayo de este mes ha sido noticia, en principio el tema central era el exvocalista de Soda Stereo.

Ya con el pasar del tiempo se descubrió que Gustavo solo vivió un par de años y los restos de la persona encontrada en el lugar tenían más tiempo. Luego del hallazgo, las autoridades dieron con la identidad del joven.

Y pareciera que pudieran encontrar con menos pistas al señalado del caso y el crimen pudiera descubrirse. Diego Fernández, era el joven desaparecido de 16 años, dice un hermano de este que recuerda el día que desapareció.

Diego salió de la casa, dijo que iría donde un amigo y luego a la escuela, y salió comiendo una mandarina. Fue desde allí que se perdió el rastro de él, el papá del joven desaparecido salió un día a hacer investigaciones cortas por el lugar pero encontró la muerte.

El papa del muchacho, iba en una bicicleta cuando fue sorprendido por una camioneta, y perdió la vida en la capital argentina. El padre de Diego quería encontrar a su hijo, el cual desapareció sin dejar huellas.

Joven enterrado en la casa donde vivió Cerati

Al parecer donde fue encontrado Diego, el supuesto agresor vive aun allí, solo que no dan declaraciones a la prensa. El caso ha sido uno de los más sonados, la familia de Diego pensó que había sido víctima de sectas que traficaban con órganos.

Pero no fue así, este estaba en casa del amigo, el cual allí recibió una puñalada. Incluso el informe forense destaca que intentaron desmembrarlo. Luego lo metieron en la pequeña fosa y taparon el lugar.

Ya unas décadas después cuando estaban removiendo el terreno para hacer otra construcción descubrieron los restos del joven. Hasta ahora hay personas que conocen más del caso y este se va a resolver pronto.

