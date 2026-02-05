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El caso del oftalmólogo asesinado en Petare ocurrido en 2019, sigue en proceso e informó el comisario general del CICPC, Douglas Rico de la detención del autor material. El homicidio de Jerry Guerra ocurrió el 18 de abril de 2019.

Continuando los procesos de investigación, una comisión de la Coordinación De Investigaciones de Homicidio Este; realizó la detención de Andy Jesús Anderzo Gómez (41), en La Candelaria, municipio Libertador, Caracas.

El sujetó está señalado de ser el autor material en el homicidio de Jerry José Guerra Narváez, (21), ocurrido en el Barrio La Alcabala, parroquia Petare; municipio Sucre del estado Miranda, el 18 de Abril del 2019, cuando fue sometido para despojarlo de sus pertenencias.

Caso del oftalmólogo asesinado en Petare

Jerry, oftalmólogo de profesión, el día del hecho, fue sometido por Andy Jesús Anderzo Gómez (41) y, Franklin Alexander Cisneros Yanez (19); detenido previamente por la Policía de Sucre, para despojarlo de sus pertenencias y al oponer resistencia.

Andy Jesús, le propinó un disparo en el cuello, causándole la muerte de manera inmediata, huyendo ambos del lugar del hecho con rumbo desconocido.

Al ahondar en las investigaciones, se determinó que Gerald Alfonso Espinoza (48); también detenido anteriormente, fue quien le facilitó el arma de fuego usada en el crimen contra el profesional de la salud; quedando el caso a la orden de la Fiscalía 36° del Área Metropolitana de Caracas.

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