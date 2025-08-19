Compartir

El alcalde Johan Castañeda reafirmó su compromiso con los atletas locales durante un encuentro realizado en el Gimnasio Cubierto Loma Linda, donde asistieron representantes de clubes y jóvenes promesas de la localidad. El evento marcó el inicio de un plan integral para potenciar el desarrollo atlético en el municipio.

Durante la actividad, se hizo entrega de implementos como balones, mallas y uniformes a los equipos y clubes para diversas disciplinas. “Me alegra ver las caras de aquellas personas con las que adquirí algún tipo de compromiso en materia deportiva. Estamos asumiendo esa responsabilidad y entregándole a todos el compromiso adquirido, con cariño, amor y respeto para ustedes”, dijo.

“De esta manera, avanzamos en nuestro plan para convertir a Guacara en un semillero de talentos deportivos”, destacó el mandatario, donde además hizo énfasis en la importancia de apoyar a los jóvenes atletas, “detrás de cada deportista hay sueños y esfuerzo, y es nuestro deber brindarles las herramientas para alcanzar sus metas”.

Asimismo, el líder guacareño, agradeció el respaldo del gobernador Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro, en la recuperación de distintos espacios deportivos, incluyendo la remodelación de canchas comunitarias, obras que impulsan la sana convivencia y valores a través de las actividades físicas.

