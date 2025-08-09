Compartir

En el marco del compromiso con el desarrollo integral del municipio, la Alcaldía de Guacara, bajo la dirección de Johan Castañeda, llevó a cabo durante el mes de julio la aplicación de más de 600 toneladas de asfalto en las principales vías, gracias al apoyo del gobernador Rafael Lacava y del presidente Nicolás Maduro.

Al respecto, Johan Castañeda destacó, que en lo que va del mes de julio se aplicaron 644 toneladas del derivado, cumpliendo con la atención de las vías principales gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional y Regional, cuyas acciones beneficiarán a cientos de conductores y peatones que a diario transitan por el municipio, optimizando la seguridad vial y reduciendo el deterioro de las calzadas, impulsando el plan de asfaltado 2025.

Plan de Asfaltado 2025 en Guacara

En tal sentido, fueron abordados diversos tramos de la carretera Nacional Guacara, Los Guayos, Loma Linda, Ciudad Alianza: Transversal de La Quiche, Av. Juana La Avanzadora, 1era Etapa Parque y calle Altamira. De igual forma, se intervino el sector Vigirima, en la zona de La Compañía.

De igual modo, las calles del casco central, entre estas: Girardot entre Ibarra y Laurencio Silva, Girardot entre Guayana y Lovera, Páez entre Arévalo González y Laurencio Silva, Lovera con Carabobo, Jacinto Lara con calle 19 de Abril, 3era y 4ta Calle de La Coromoto, además de distintos sectores de Yagua, tales como la Av., José R, Pocaterra, Calle Central, Calle Victoria, además de otros sectores de la zona sur, entre esta entrada a El Samán, Av. principal de Los Apamates, Rafael Caldera de Aragüita.

Una vez rehabilitadas las vías, fueron demarcadas y se pintaron los separadores viales (New Jersey), así como los postes del alumbrado público, contribuyendo así a una mejor organización del tránsito y mayor seguridad para conductores y peatones.

