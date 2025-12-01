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No se pueden evitar por completo las cataratas, ya que el envejecimiento es un factor principal. Pero sí se puede reducir el riesgo de su aparición o retrasar su progreso a través de hábitos saludables como usar protección solar.

Evitar fumar y el consumo excesivo de alcohol, controlar enfermedades crónicas como la diabetes, llevar una dieta equilibrada rica en antioxidantes y realizarse revisiones oculares periódicas.

Cataratas, reducción de riesgos

Proteja sus ojos del sol: Use gafas de sol con protección UV. Deje de fumar y reduzca el alcohol: Fumar y el consumo excesivo de alcohol pueden acelerar el envejecimiento del ojo.

Siga una dieta saludable: Consuma frutas y verduras ricas en vitaminas C y A, y carotenoides (presentes en vegetales de hoja verde oscuro). Controle enfermedades crónicas: Mantenga bajo control condiciones como la diabetes, ya que pueden aumentar el riesgo de cataratas.

Haga ejercicio regularmente: La actividad física moderada ayuda a mantener un estilo de vida saludable en general. Realice revisiones oculares periódicas: Especialmente si tiene más de 60 años o antecedentes familiares, las revisiones pueden ayudar a detectar problemas a tiempo.

Los tipos de esta enfermedad visual

Catarata Nuclear: Es la más común, se desarrolla en el centro del cristalino y normalmente está asociada a la edad avanzada.

Catarata Cortical: También relacionada con la edad avanzada, se desarrolla en los laterales del cristalino.

Catarata Subcapsular: Está relacionada con personas diabéticas, y se caracteriza por desarrollarse en la parte posterior de cristalino.

Cuidado con el exceso de pantallas

Cuidado con observar el celular con la luz apagada esto es muy dañino para los ojos. De igual modo, estar frente a la computadora con la luz apagada.

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