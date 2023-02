Compartir

Se volvió tendencia ya que lo que dijo Catherine Fulop a Luis Olavarrieta encendió las redes. Habló que ahora es una mujer de cuidado sobre todo en sus redes sociales y que no muestra tanto a su familia como antes.

La recordada actriz que se inició en RCTV y que participó en el Miss Venezuela 1986 destacó que se siente muy bien en Argentina. Unos estuvieron a favor y otros en contra por lo que dijo de esa nación.

“Me siento argentina. Me siento más argentina que muchos argentinos, la defendió y lloró por ella. La siento en mi corazón profundamente”, dijo. De igual manera, habló de sus actuales proyectos en la televisión argentina.

Una de sus hijas es novia de Paulo Dybala y prefiere ahora no hablar mucho al respecto. Pero la actriz comentó sobre su secuestro que tuvo una vez en Venezuela; donde confesó a los raptores que ella tenía que vivir.

Catherine Fulop a Luis Olavarrieta

Indicó lo que fue el actor Fernando Carrillo en su vida, persona con la cual estuvo casado y protagonizaron varias novelas. Entre ellas Abigail en Radio Caracas Televisión como Pasionaria en Venevisión.

“Tanto como decir una persona importante no lo sé, en lo personal fue una pareja que pasó por mi vida pero no fue importante. Hoy en día no lo conozco, aunque le deseo todo lo mejor», dijo. «Después de tantos años no sé quien es porque dejamos de tener amistad»

