Alexandra Cardona, mejor conocida como la Catira Regional reveló su rostro después de muchos años de incógnita.

La conocida modelo inició en la industria del entretenimiento en el año 1995, tras protagonizar una campaña publicitaria de la empresa de bebidas, cerveza y malta Cervecería Regional.

Cardona formó parte de la identidad venezolana, dejándose ver en la mayoría de las vallas de cada ciudad y en casi todos los espacios publicitarios que existían en las revistas de aquel entonces.

Tras años con su identidad bastante oculta, Alexandra Cardona decidió mostrar al país su rostro durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, desde Europa.

¿Por qué se ocultó?

La mujer reveló durante la entrevista que, por su contrato de exclusividad con la empresa no podía revelar ni a su familia que era la icónica mujer detrás de la famosa publicidad.

“Mi contrato se venció en el 2011, y había una cláusula que especificaba que no podía revelar mi identidad por un año y medio más. Y yo lo extendí por muchos años después”, afirmó la modelo.

La Catira desde Europa

Actualmente la venezolana Alexandra Cardona, reside en Francia, por lo que también confesó que nunca quiso salir de Venezuela.

“Salí de Venezuela por casualidad, no lo hice intencionalmente o por la situación del país que me fui, yo estaba muy contenta en Venezuela en ese momento. Simplemente se me dio la oportunidad de viajar a Francia y me quedé”, resaltó.

