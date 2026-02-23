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Un momento de angustia vivió una mujer el pasado sábado 21 de febrero en el cementerio de San Carlos, estado Cojedes, cuando cayó accidentalmente dentro de una fosa. El hecho ocurrió mientras la ciudadana recorría las instalaciones en compañía de sus familiares para visitar la tumba de un allegado.

De acuerdo a los reportes, el accidente se produjo cuando la dama pisó una de las lápidas antiguas del lugar, la cual cedió de inmediato. Se presume la misma no resistió el peso por el deterioro del tiempo. La mujer cayó al vacío, sufriendo lesiones que le impidieron salir por sus propios medios.

Cayó en fosa de cementerio en Cojedes

Al lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, tras recibir el llamado de alerta de los testigos. Los funcionarios realizaron las maniobras de estabilización y primeros auxilios dentro de la fosa para garantizar una extracción segura.

Una vez rescatada, la mujer fue trasladada en una unidad de ambulancia hasta la emergencia del Hospital Dr. Egor Nucete.

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