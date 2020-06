Cecily Betancourt vivió una historia terrible luego de estar en un casting del Miss Venezuela. La bella modelo estuvo 20 días secuestrada en manos de desconocidos. Y terminó por salir del país luego del suceso del cual se sigue recuperando.

La bella Cecily Betancourt tenía desde niña su sueño de ser coronada como soberana de la belleza. Es por ello que durante años soñó con llegar a ser la reina de la belleza en el país. Pero unos sujetos se encargaron de truncar esos sueños.

Al casting del Miss Venezuela asistió con mucha ilusión pero luego de allí le vino lo peor. En donde se estaba residenciando se la llevaron secuestrada. Durante 20 días unos seres opacaron su vida, con maltratos y abusos.

Cecily Betancourt y su historia triste

Una historia que duró 20 días su sueño terminó desperdigándose en abusos, malas palabras y personas que pedían rescate. Muchas veces estas modelos se labran su carrera ellas solas y no son bien pagadas.

De hecho, la familia de la modelo terminó vendiendo lo poco que tenían en el interior del país. Todo para recuperarla con vida y con sus sueños de seguir adelante. Dijo que durante 20 días estuvo atada a una silla.

“Viví mis peores 20 días de mi vida, donde abusaron de mí, me maltrataron y pude ver las peores cosas que nunca había visto. A mi familia y a mí nos exprimieron tanto, que tuvimos que sacrificar varias cosas de lo poco que teníamos», dijo.

Mala experiencia

La depresión luego de eso la sumió en la soledad donde trata ahora de recuperarse. Cecily Betancourt expresó que lucha a diario por superar lo que pasó. Un duro golpe en su vida y en su sueño de ser Miss Venezuela.

“Yo no veía la hora de que esos días acabaran, no veía luz del sol. Me tenían amarrada a una silla y sin poder defenderme de lo que me hacían, solo me quedaba gritar y llorar”. Dijo la modelo en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo:Cayó pareja de estafadores en Valencia con fraude en ventas de divisas