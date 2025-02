Compartir

Si hubo un material discográfico que causó un alto impacto en Venezuela fue el disco de Magic Mezclas de los años 80, específicamente del año 1985. Este fue uno de los más vendidos con las mejores mezclas de aquellos tiempos.

Está considerado por los expertos en la música como uno de los que marcó un antes y un después siendo uno de los primeros discos de mezclas. Luego del disco de vinilo se abrió las puertas para el talento que había para hacer las famosas mezclas.

En 1985 el pop, la llamada música moderna estaba acaparando al mundo, el colorido de la década. Ya habíamos tenido discos de impacto musical como In Concert 80, pero este era más movido.

Además que tenía más música de la época, el autor de esta gran y eterna obra fue el DJ Iván Quintana. El mismo salió bajo el sello Magic Records De Venezuela C.A. Con la licencia de RPM Discos C.A

La propaganda del disco la pasaban en Venezolana de Televisión, en el año 1985. Esto fue antes de la llegada de la Generación Halley. El otro impacto era la carátula del disco la cual era un conejo mezclando.

Disco Magic Mezclas de los 80

Cara A. Pistas:

A1. Evelyn Thomas – High Energy (Alta Energía)

A2. Fun Fun – Color My Love (Colorea Mi Amor)

A3. Sheryl Lee Ralph – In The Evening (En La Tarde)

A4. Exude – Boys Just Want To Have Sex (Los Muchachos Solo Quiren Sexo)

A5. Tony Esposito – Simba De Ammon.

En la cara B

1-Boyfriend-Sharon

2-Living in Japan-Fun Fun

3-Around my dream-Silver Pozzoli

4-Kalimba de luna-Tony Esposito

5-Los niños del parque-Liaisons Dangereuses

