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Fue celebrada Asamblea Constituyente del sector educativo en Carabobo en las instalaciones del Complejo Educativo Martín J. Sanabria, actividad organizada por el Ministerio de Educación, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo.

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en Carabobo, señaló que en esta actividad participaron las vocerías de diferentes organizaciones. Como el Movimiento de Maestras y Maestros Bolivarianos, entre otras.

“Este proceso constituyente busca consolidar la fuerza orgánica y territorialización de nuestro sistema educativo, y con este encuentro avanzamos hacia una verdadera transformación de nuestras estructuras educativas en nuestro país, respondiendo a las necesidades del pueblo y a los desafíos actuales”, expresó.

Celebrada Asamblea Constituyente del sector educativo en Carabobo

Asimismo, precisó que este tipo de encuentros reafirma el compromiso de construir un modelo educativo inclusivo y participativo. En sintonía con el trabajo articulado entre las autoridades educativas y del país.

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Este tipo de eventos forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo de la juventud carabobeña.

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