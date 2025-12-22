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Celebrada con éxito Pool Party Xmas 2025 en Playa Waikiki. En un ambiente cargado de buena vibra y entusiasmo, el Gobernador Rafael Lacava, anunció que se llevó a cabo con éxito la Pool Party en las instalaciones de Waikiki Pádel and Beach Club del municipio Puerto Cabello.

Acompañado de la primera dama del estado, la doctora Nancy de Lacava, el mandatario regional señaló que esta actividad es una demostración al mundo de la felicidad del pueblo venezolano en esta época navideña, la cual es celebrada por la población con una gran emoción.

“Esta es mi patria, con pura gente buena y que siempre echa para adelante, vacilando la rumba del año en Carabobo, donde todos aquí disfrutan de esta buena vibra con los DJ’s y buenos premios, aquí nadie se rinde”, expresó.

Celebrada con éxito Pool Party Xmas 2025 en Playa Waikiki

Asimismo, precisó que este tipo de eventos dan la oportunidad a los turistas de disfrutar un momento diferente en compañía de familiares y amigos, en sintonía con el trabajo articulado con el Presidente Nicolás Maduro en brindar alegrías al pueblo en estas festividades navideñas.

Por su parte, Mariafernanda Pereira, turista procedente de Caracas, destacó que el buen lugar del recinto es propicio para la realización de actividades, ya que garantizan una experiencia vibrante e innovadora.

“Vine con mi hermana y mis sobrinas a este hermoso sitio que conocimos por redes sociales, es sumamente hermoso este lugar y la hemos pasado de maravilla, es por eso que considero importante seguir haciendo estos eventos e invito a todos a venir a Puerto Cabello, les aseguro van a pasarla de maravilla”, dijo.

Cabe destacar que este evento contó con la participación de diversos DJ’s como Tony Flores, Luis Román, Eric Bodenski, Luis Cortez y Danino, los cuales hicieron bailar a los asistentes con sus presentaciones, así como se entregó una motocicleta al premio del mejor traje de baño de la velada.

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