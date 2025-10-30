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En perfecta unión cívico-militar-policial, se llevó a cabo una reunión de comandantes de las Unidades Comunales de Milicia (UCM) de Carabobo, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas de todos los componentes de seguridad para la defensa del territorio.

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En tal sentido, el M/G Jesús Villamizar Gómez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral del centro del país (REDI Central), señaló que este encuentro sirve para consolidar la articulación entre los efectivos militares y las comunidades ante cualquier agresión propiciada por una fuerza extranjera.

“Nos hemos reunido para llevar a cabo una reunión sin precedentes, donde nuestro pueblo, de la mano con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y nuestra milicia, estamos yendo a detalle para llevar a cabo cualquier acción que sea necesaria para defender nuestra independencia, es por eso que estamos concretando esa cohesión cívico-militar-policial para ir hacia adelante sin ningún tipo de vacilación”, expresó.

Por su parte, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, indicó que estas actividades son producto del firme compromiso de un pueblo que ha decidido ser libre y que no se dejará doblegar ante cualquier ofensiva que atente contra la soberanía.

“Estamos poniendo en práctica todo el esfuerzo de tantos años en garantizar una unión inquebrantable entre la población civil y militar, y que luego de todo un largo proceso de formación, está lista para defender el suelo patrio, ya que el pueblo venezolano tiene conciencia de quien es el agresor y el motivo por el que pretende realizar ofensivas contra Venezuela. Siempre he creído que alguien no puede luchar por algo que no ama, y por eso estoy convencido que este pueblo patriota no se dejará pisotear por nada ni nadie, porque hay un amor muy grande por la Patria y un deseo de vivir en paz”, dijo.

Asimismo, precisó que la población repudia las acciones de sectores extremistas venezolanos que han propiciado sanciones e invasiones, por lo que ese grupo de personas quedará totalmente olvidado por su entreguismo y subordinación.

“No hay nada más triste que una persona que no tenga amor por lo suyo, y eso se ve en el rostro de personas que se han dedicado a promover agresiones contra su propio país, es por eso que esas personas van quedando cada vez más solas y sin apoyo de la gente, porque el venezolano no quiere ser colonia de nadie”, comentó.

Estas acciones de las Unidades Comunales de Milicia forman parte de las líneas de trabajo establecidas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar la soberanía y la independencia de la Patria.

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