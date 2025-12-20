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Fue celebrada jornada de reforestación y senderismo en Morros de San Blas. Con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente en la región, se llevó a cabo una jornada de reforestación y senderismo en el sector La California del municipio Valencia.

Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio. Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern) y la Alcaldía de Valencia.

Eric Núñez, gerente general de la Misión Árbol en Carabobo, señaló que en esta actividad se realizó una siembra de árboles de apamate y caoba. Esto para ayudar a la preservación de las diferentes plantas que se encuentran en este reservorio ecológico de la región.

Reforestación y senderismo en Morros de San Blas

“Nos mantenemos desplegados para reafirmar ese compromiso colectivo con la protección de los ecosistemas de montaña, los cuales son fundamentales para la vida. Y nos ayuda a fortalecer la visión de un estado ecosustentable y sostenible”, expresó.

Asimismo, destacó la participación de diferentes instituciones en esta jornada como el Instituto Nacional de Parques (Inparques), Defensoría del Pueblo. Además de la Guardia del Pueblo, Policía Comunal y brigadas ecosocialistas.

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