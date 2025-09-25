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Con motivo de la celebración del undécimo aniversario del programa de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), el ilustre Concejo Municipal de Guacara llevó a cabo la Sesión Especial No. 12 en el Teatro local, con el propósito de reconocer el esfuerzo, la entrega y el invaluable aporte de las madres y padres procesadores de la jurisdicción.

La actividad, que congregó a los protagonistas del programa de alimentación, contó con la presencia de la primera combatiente, Corina Hernández de Castañeda, y del cuerpo edilicio en pleno. La oradora de orden fue Marilin Zorrilla, quien dirigió un emotivo discurso de reconocimiento a las cocineras y cocineros guacareños, destacando su rol fundamental en la seguridad alimentaria de los niños y jóvenes del municipio.

Undécimo aniversario del CNAE

En este orden, Hernández de Castañeda, expresó su profundo agradecimiento y admiración hacia las mujeres y hombres que día a día trabajan en los comedores escolares. “Ustedes son el pilar fundamental, las manos que no solo preparan los alimentos, sino que siembran con su esfuerzo la semilla del futuro en nuestros niños. Su labor va más allá de la cocina; es un acto de amor, dedicación y patriotismo que fortalece el tejido social de Guacara. Cada plato que sirven representa un gesto de esperanza y compromiso con las nuevas generaciones.”

Asimismo, agradeció todo el respaldo del gobierno nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y en la entidad por el gobernador Rafael Lacava, para el desarrollo de estos beneficios dirigidos a los estudiantes.

De igual forma, la primera combatiente, junto al presidente del Concejo Municipal, Aly Bravo, procedieron a la entrega de reconocimientos en honor a la colectividad de las madres procesadoras, un gesto que fue recibido con sinceros aplausos por parte de todos los presentes.

Al acto también asistieron: Arelys Morillo, síndico procurador; directores, subdirectores, gerentes y voceros estadales de la CNAE; así como jefes de distintos centros de atención estadales y municipales, demostrando el trabajo conjunto entre diversas instancias de gobierno para el éxito del programa.

Es de recordar que, la CNAE, nació en el año 2014, bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la intención de producir, suministrar y procesar alimentos para asegurar una dieta nutritiva, sana y segura para los niños y adolescentes.

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