Rodeado de toda su familia, el actor y productor estadounidense, Bruce Willis celebró su cumpleaños 68. De hecho, Demi Moore, exesposa del intérprete, compartió en las redes sociales imágenes de la celebración del artista.

La actriz escribió que “Feliz cumpleaños, BW! Muy contenta de poder celebrar hoy contigo. Te quiero y quiero a nuestra familia. Gracias a todo el mundo por vuestro amor y buenos deseos, todos los sentimos”.

En el clip, se puede apreciar a Bruce Willis emocionado y feliz junto a su actual pareja, Emma Heming Willis, y sus hijas.

Es de recordar que, en marzo del año pasado, el actor anunció su retirada del mundo de la actuación al ser diagnosticado de afasia, una enfermedad que afecta al habla y la capacidad de comunicarse.

Luego de su diagnóstico, la familia especificó que se trata de una demencia frontotemporal.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes – we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr

— Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023