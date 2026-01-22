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Centralia, Pensilvania, es una ciudad fantasma conocida mundialmente porque un incendio subterráneo de una mina de carbón lleva activo desde 1962 y podría seguir ardiendo durante otros 250 años . Este fenómeno obligó a la evacuación de la mayoría de sus habitantes y convirtió la zona en un paisaje desolado y peligroso

Centralia: Origen

En mayo de 1962, un incendio intencional de basura en un vertedero local, cerca de una mina de carbón a cielo abierto abandonada, se descontroló. El fuego se propagó rápidamente a través de la extensa red de minas subterráneas de carbón.

A pesar de varios intentos por apagar el fuego, incluyendo una inversión de millones de dólares, los esfuerzos no tuvieron éxito. En 1983, el gobierno federal concluyó que extinguir el incendio costaría demasiado y no sería factible.

Con el paso del tiempo, el suelo comenzó a colapsar, salían gases tóxicos y humo de las grietas, y la situación se volvió inhabitable. En 1984, el Congreso asignó $42 millones para reubicar a los residentes. La mayoría aceptó las ofertas de compra y se marchó.

En 1992, el estado de Pensilvania declaró toda la zona inhabitable y en 2002 se eliminó el código postal de Centralia

El espejo de una tragedia ambiental

La historia de Centralia trascendió las fronteras del medioambiente.

Inspiró películas, documentales y videojuegos, entre ellos el célebre Silent Hill, que recrea su paisaje de niebla y abandono. Pero más allá de la cultura popular, el caso funciona como una advertencia sobre el impacto humano en los ecosistemas.

Lo que comenzó como una simple quema de basura derivó en uno de los incendios más largos y costosos de la historia moderna. Un recordatorio de que las decisiones más pequeñas pueden desencadenar consecuencias irreversibles cuando se combinan con negligencia, falta de planificación y explotación sin control.

Hoy, Centralia no figura en los mapas turísticos. Su territorio está acordonado y las carreteras que la atraviesan llevan señales de “Peligro: suelo inestable”.

El fuego sigue ahí, respirando bajo la tierra, como una herida abierta en la memoria del planeta.

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