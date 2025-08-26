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La primera Combatiente de Guacara, Corina Hernández de Castañeda, realizó la entrega de insumos médicos a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) del municipio, en cumplimiento de las políticas de atención y salud impulsadas por la gestión local liderada por el alcalde Johan Castañeda, cuyas acciones buscan fortalecer la atención primaria y garantizar el bienestar de los habitantes de las parroquias Yagua, Ciudad Alianza y Guacara.

En su declaración, Hernández de Castañeda, indicó que las entregas se realizan de manera puntual, en respuesta a las necesidades de los habitantes del municipio, a fin de dotar a los centros de salud de la localidad, que incluyen no solo a los CDI: “Salvador de la Plaza” de Ciudad Alianza; “Alcides Rodríguez”, en Yagua y el ASIC del centro, “Bolívar y Martí”, sino a los Ambulatorios de: Vigirima, El Toco, La Libertad y el IVSS de Yagua.

Asimismo, los insumos fueron entregados a los representantes de diferentes Consultorios Populares ubicados en los sectores de: Casas Dignas, Los Naranjillos, Malavé Villalba, La Morita, Bolivariano, La Emboscada, Guaicaipuro, Simón Bolívar Norte y Sur, San Rafael, Lago Jardín, San Agustín, El Placer, El Toco, Ojo de Agua y La Morita.

Igualmente, Laurencio Silva, Loma Linda, Valles de Naranjal, Los Mangos, Bolivariano, La Florida, 1ero de Mayo y La Coromoto; además del Centro de Rehabilitación Integral La Compañía y el Consultorio de Atención Preventiva Nueva Guacara, entre otros, quienes recibieron: soluciones de cloruro de sodio, jeringas de distintos tamaños, yelcos, alcohol, gasas y guantes, entre otros.

De esta manera, la primera combatiente, reafirma el compromiso de la gestión local, gracias al consecuente apoyo del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, para continuar asegurando que cada habitante del municipio reciba la atención primaria necesaria en el momento que lo requiera.

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