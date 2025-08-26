PortadaRegionesCarabobo

Centros de salud de Guacara reciben dotación de insumos

By Lucciano Battiston
0
44
Centros de salud de Guacara reciben dotación de insumos

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

La primera Combatiente de Guacara, Corina Hernández de Castañeda, realizó la entrega de insumos médicos a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) del municipio, en cumplimiento de las políticas de atención y salud impulsadas por la gestión local liderada por el alcalde Johan Castañeda, cuyas acciones buscan fortalecer la atención primaria y garantizar el bienestar de los habitantes de las parroquias Yagua, Ciudad Alianza y Guacara.

Centros de salud de Guacara reciben dotación de insumos

En su declaración, Hernández de Castañeda, indicó que las entregas se realizan de manera puntual, en respuesta a las necesidades de los habitantes del municipio, a fin de dotar a los centros de salud de la localidad, que incluyen no solo  a los CDI: “Salvador de la Plaza” de Ciudad Alianza; “Alcides Rodríguez”, en Yagua y el ASIC del centro, “Bolívar y Martí”, sino a los Ambulatorios de: Vigirima, El Toco, La Libertad y el IVSS de Yagua.

Centros de salud de Guacara reciben dotación de insumos

Asimismo, los insumos fueron entregados a los representantes de diferentes Consultorios Populares ubicados en los sectores de: Casas Dignas, Los Naranjillos, Malavé Villalba, La Morita, Bolivariano, La Emboscada, Guaicaipuro, Simón Bolívar Norte y Sur, San Rafael, Lago Jardín, San Agustín, El Placer, El Toco, Ojo de Agua y La Morita.

Centros de salud de Guacara reciben dotación de insumos

Igualmente, Laurencio Silva, Loma Linda, Valles de Naranjal, Los Mangos, Bolivariano, La Florida, 1ero de Mayo y La Coromoto; además del Centro de Rehabilitación Integral La Compañía y el Consultorio de Atención Preventiva Nueva Guacara, entre otros, quienes recibieron: soluciones de cloruro de sodio, jeringas de distintos tamaños, yelcos, alcohol, gasas y guantes, entre otros.

Centros de salud reciben dotación de insumos

De esta manera, la primera combatiente, reafirma el compromiso de la gestión local, gracias al consecuente apoyo del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, para continuar asegurando que cada habitante del municipio reciba la atención primaria necesaria en el momento que lo requiera.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Gobierno de Carabobo realizó limpieza y recolección de escombros en Autopista Valencia-Puerto Cabello

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePrensa Alcaldía de Guacara
Artículo anterior
Gobierno de Carabobo realizó limpieza y recolección de escombros en Autopista Valencia-Puerto Cabello
Artículo siguiente
Hombre involucrado en el hurto de una motocicleta es capturado
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes