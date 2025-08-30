PortadaRegiones

Cerrarán parcialmente la Troncal 1 sentido Maracay por trabajos de mantenimiento

By Lucciano Battiston
0
19
Cerrarán parcialmente la Troncal 1 sentido Maracay por trabajos de mantenimiento

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

El Ministerio de Transporte informó que cerrarán parcialmente la Troncal 1, sentido Maracay, estado Aragua, desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2025, por mantenimiento de las vigas de carga del puente del Distribuidor Las Gaviotas, ubicado en la parroquia Coche, municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, precisó en sus redes sociales que las labores de rehabilitación se efectuarán desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.

NO DEJES DE LEER AHORA: Tuvo un accidente haciendo motopiruetas y falleció en Yaracuy

Puntualizó, además, que dejarán un canal para la circulación de los  conductores durante el período que dura los trabajos.

La institución pública exhortó a los usuarios a tomar las medidas preventivas necesarias ante las labores que realizarán los trabajadores, en garantía de su bienestar y seguridad.

Igualmente, el ente continúa desplegado en todo el país, ejecutando labores de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial.

Cerrarán parcialmente la Troncal 1 sentido Maracay por trabajos de mantenimiento

Troncal 10: Bolívar y Delta Amacuro

El Ministerio de Transporte indicó que al igual que en la Troncal sentido Maracay también realizarán el cierre total por mantenimiento en la Troncal 10, entre los sectores Santa Bárbara y El Silencio, vía que conecta a los estados Bolívar y Delta Amacuro.

En ese sentido, apuntó que las labores se desarrollarán desde el 1 al 7 de septiembre y agregó que el tránsito se desviará por el sector Crucero de Mata Negra hasta la salida de Río Tigre, vía Morichal.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Reportaron colisión de un vehículo de carga contra un separador víal

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceAlerta 24
Artículo anterior
FANB desmantela centro de comunicaciones clandestino en Zulia
Artículo siguiente
Motorizado perdió la vida en la Carretera Morón Coro
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes