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El Ministerio de Transporte informó que cerrarán parcialmente la Troncal 1, sentido Maracay, estado Aragua, desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2025, por mantenimiento de las vigas de carga del puente del Distribuidor Las Gaviotas, ubicado en la parroquia Coche, municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, precisó en sus redes sociales que las labores de rehabilitación se efectuarán desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.

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Puntualizó, además, que dejarán un canal para la circulación de los conductores durante el período que dura los trabajos.

La institución pública exhortó a los usuarios a tomar las medidas preventivas necesarias ante las labores que realizarán los trabajadores, en garantía de su bienestar y seguridad.

Igualmente, el ente continúa desplegado en todo el país, ejecutando labores de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial.

Troncal 10: Bolívar y Delta Amacuro

El Ministerio de Transporte indicó que al igual que en la Troncal sentido Maracay también realizarán el cierre total por mantenimiento en la Troncal 10, entre los sectores Santa Bárbara y El Silencio, vía que conecta a los estados Bolívar y Delta Amacuro.

En ese sentido, apuntó que las labores se desarrollarán desde el 1 al 7 de septiembre y agregó que el tránsito se desviará por el sector Crucero de Mata Negra hasta la salida de Río Tigre, vía Morichal.

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