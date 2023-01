Compartir

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que la certificación de saberes es el nuevo requisito para obtener la licencia de conducir por primera vez.

¿Cuándo se exigirá la certificación de saberes?

El documento comenzará a pedirse a partir del 1 de marzo de 2023 para aquellas personas que soliciten licencias de conducir de segundo a quinto grado que deseen ejercer labores de transporte de personas y mercancías.

El INTT aclara que no será obligatorio para los grados 2da, 3era, 4ta y 5ta siempre y cuando no se use el vehículo con fines de lucro.

¿Es un certificado obligatorio?

Es obligatorio para las personas que sacan la licencia por primera vez en todos los grados.

¿Por dónde se obtiene?

La prueba del certificado de saberes se puede hacer en una Escuela de Transporte autorizada por el INTT o en cualquiera de las sedes de la institución a nivel nacional.

Se puede generar la solicitud ingresando a la página del INTT, visitando la sección de planilla única de trámites.

