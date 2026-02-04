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César Izturis será el mánager de Magallanes en Serie de Las Américas, la información se pudo conocer hoy miércoles mediante el periodista Efraín Zavarce. Izturis tomará el timón del barco magallanero.

Como es conocido Yadier Molina y varios integrantes del cuerpo técnico turco tienen compromisos con Major League Baseball. Izturis es el actual mánager de Cardenales de Lara y se espera que cumpla un buen papel en este torneo que inicia mañana.

César Izturis será el mánager de Magallanes

Se espera por el nombramiento del cuerpo técnico como de los refuerzos que estarán con el equipo campeón.

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