Compartir

La Cestaticket del personal del Ministerio de Educación fue depositada este lunes en horas de la tarde. Dicho monto es depositado para el personal docente como administrativo y obrero del Ministerio de Educación.

Cestaticket del personal del Ministerio de Educación

En la cuenta de Telegram del Ministerio de los educadores se dio a conocer el monto a pagar, el cual es de 5.292 bolívares. También se depositó el pago de la segunda quincena correspondiente al mes de agosto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas