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Desde que la misión soviética Luna 3 fotografió el lado oculto de la Luna en 1959, los científicos han estado desconcertados por su apariencia: un hemisferio pálido, lleno de cráteres y muy diferente del lado visible, dominado por oscuras llanuras volcánicas.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), basado en muestras recolectadas por la misión china Chang’e-6 en la Cuenca Aitken del Polo Sur, ha revelado profundas diferencias químicas en el manto lunar. Los resultados confirman que ambas caras de la Luna evolucionaron de forma desigual.

Investigadores del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia de Ciencias de China sostienen que esta asimetría se explica por el impacto de un enorme asteroide hace más de 4.200 millones de años, un evento extremo que vaporizó elementos ligeros y dejó una huella permanente en el interior de la Luna.

El descubrimiento: rastros químicos del impacto

El análisis isotópico de alta precisión mostró que las muestras del lado lejano tienen proporciones significativamente mayores del isótopo pesado potasio-41, en comparación con las rocas lunares obtenidas por las misiones Apolo en el lado cercano.

Según los científicos, las condiciones extremas de temperatura y presión generadas durante el impacto favorecieron la evaporación de isótopos más ligeros, alterando permanentemente la química interna del satélite.

Esta pérdida de elementos volátiles habría dificultado la formación de magma en la cara oculta, lo que explica su menor actividad volcánica y su terreno más accidentado en comparación con las extensas llanuras basálticas de la cara visible.

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