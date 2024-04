Compartir

La charla de biodiversidad será hoy en el Jardín Botánico de Naguanagua, esto por el Día Mundial de La Tierra. A las 9:30 está pautada la misma en el lugar ubicado detrás de la Villa Deportiva.

El facilitador será el ingeniero ambiental Marco Campo, estás invitado a esta charla. El espacio natural esta semana fue noticia, el mismo sigue siendo un pulmón natural en dicho municipio.

Charla de biodiversidad en Naguanagua

Hacemos el llamado al cuido del medio ambiente en el estado Carabobo como en el país. No tales, no quemes, no provoques incendios forestales.

