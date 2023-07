El sistema de inteligencia artificial ChatGPT llega a Android, así lo anunció la compañía mediante un tweet. Cabe destacar, iOS fue el primero en hacerse con los servicios del chatbot meses atrás.

La compañía estadounidense, pionera en toda la revolución tecnológica, publicó los detalles y pasos a seguir en un breve comunicado.

Aunque no especifica la fecha ni el mes, la organización deja un link para registrarse y ser el primero en descargarlo al estar habilitada.

Básicamente al apuntarse dentro de una semana el propio dispositivo Android enviará un mensaje para indicar el momento exacto en el que ya será posible descargar la aplicación oficial de ChatGPT.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023