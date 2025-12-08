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La artista estadounidense Cher, quien el 20 de mayo de 2026 cumplirá 80 años, se casará con su novio de 40 años de edad, Alexander «AE» Edwards, antes de su cumpleaños.

De acuerdo con Page Six Cher, que ya tiene 50 años de haber finalizado su segundo matrimonio, resta importancia a la diferencia de edad entre ella y Edwards. Una fuente dijo que ambos están preparados para comprometerse uno con el otro.

«Ella ve su próxima celebración por cumplir 80 años como el momento perfecto para que ella y Alexander sellen el trato», dijo la fuente.

Hace unas semanas, Cher afirmó en una entrevista concedida a CBS que nadie vive su vida ni sabe lo que pasa entre ellos, aseverando que pasan bien su tiempo juntos. Agregó que en el romance, que actualmente tiene tres años, se rien todo el tiempo.

«Lo adoro», dijo. «Creo que es hermoso. Tiene muchísimo talento. Es una de las personas más talentosas que he conocido».

Antes de su relación con Edwards, Cher estuvo casada con Sonny Bono de 1964 a 1975 y con Gregg Allman de 1975 a 1979. También salió con Val Kilmer, Gene Simmons y Tom Cruise.

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