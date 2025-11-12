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¿Preparar la chicha de pasta en casa?, conoce la receta original

By Redacción Carabobo
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Chicha de pasta
Foto: Cookpad.

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Redacción Carabobo
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Preparar una chicha de pasta en cas es algo sencillo, esta bebida en los últimos años ha sido una de las más famosas. Y ha dado paso a miles de emprendimientos en el país como fuera de el.

Chicha de pasta, ingredientes

2 Litros agua (para cocinar la pasta y de la cual utilizaremos tal vez 3 tazas para la chicha)

100 gr pasta (spaguetti) = a 120 palitos de espaguetti más o menos

12 cucharadas azúcar = 1 taza = 220gr

9 cucharadas leche en polvo = 120gr

1 Pizca sal

1 cucharadita esencia de vainilla

2 palitos canela (opcional)

Preparación:

Hervir 2 litros de agua agregar los 2 palitos de canela y agregar los 100 g de pasta; cocinar por 25 minutos a fuego medio. Retirar del agua y escurrir, reservar el agua de la cocción. Colocar en la licuadora la mitad de todos los ingredientes (esto incluye la pasta) y 1 taza del agua de la cocción, licuar a velocidad alta hasta ver que tiene una mezcla homogénea.

Colar esa mezcla y vaciar en una jarra, proceder a licuar la otra mitad de los ingredientes con otra taza de agua de la cocción, realizando el mismo proceso, colar la mezcla.

Probar a ver si está bien de azúcar a su gusto. Llevar al refrigerador hasta que espese. Comprobar el espesor de la chicha, Si quedó muy espesa, licuar con un poco más del agua de la cocción y añadir azúcar a su gusto si es necesario.

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Servir en un vaso con hielo y si es de su gusto puede agregarle toppings como leche condensada y canela. Buen provecho!

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