Chile se enfrenta a una emergencia sin precedentes mientras los incendios forestales arrasan el centro y sur del país, afectando incluso zonas turísticas icónicas como Viña del Mar en Valparaíso.

El presidente chileno Gabriel Boric, anunció la declaración del estado de excepción por catástrofe. Esto significa la movilización de todos los recursos disponibles para combatir las llamas que han dejado devastación a su paso.

Así mismo la delegada presidencial en Valparaíso, Sofía González Cortés, informó sobre la trágica pérdida de vidas, indicando preliminarmente que al menos 10 personas podrían haber fallecido a causa de los incendios. La magnitud de la tragedia ha llevado al mandatario a tomar medidas inmediatas para hacer frente a la situación.

Para horas de la mañana de este domingo 04 de febrero, las redes sociales se encuentran abarrotadas de lo sucedido en el país suramericano. Así mismo las autoridades se han pronunciado sobre las nuevas medidas a tomar.

El presidente de la nación declaro un orden de prioridades en la región de Valparaíso la más golpeada hasta el momento a través de sus redes sociales:

“1-. Salvar vidas 2-. Apagar incendios activos asegurando cadena logística y seguridad a Bomberos y brigadas CONAF 3-. Recuperar cuerpos de personas fallecidas 4-. Canalizar apoyo urgente a víctimas en albergues 5-. Garantizar orden pública con Carabineros y Fuerzas Armadas 6-. Recopilar antecedentes para investigación sobre el origen de los incendios” escribió el mandatario.

Ya estamos camino a la región de Valparaíso para estar con autoridades locales, víctimas de la tragedia y sobre todo para ver in situ donde debemos apretar tuercas para dar más y mejores apoyos en este momento tan duro. He instruido que el Gobierno debe estar en terreno y…

Drone footage shows the devastation after the forest fires in Valparaiso, Chile 🇨🇱

| 3 February 2024 |#IncendioForestal #ruta68 #incendioruta68 #incendio #Valparaíso #VinaDelMar #forestfire #Chile #ChileBajoAtaqueTerrorista pic.twitter.com/yvlC098E5d

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) February 4, 2024