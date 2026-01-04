InternacionalPortada

China condena ataque de EEUU a Venezuela

By Redacción Noticias24Carabobo
0
73
China ataque EEUU Venezuela

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

China condena el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela como una violación del derecho internacional y de la soberanía, advirtiendo que esto amenaza la paz regional e instando a Washington a detener tales acciones.

«China está profundamente consternada y condena enérgicamente el descarado uso de la fuerza por parte de EE. UU. contra un Estado soberano y la acción emprendida contra su presidente», reza un mensaje publicado en una cuenta en X de los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático.

«Este tipo de actos hegemónicos de EE.UU. violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello», dice el comentario.

«Instamos a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU, y a dejar de violar la soberanía y la seguridad de otros países», subraya.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGlobovisión
Artículo anterior
Egresados nuevos médicos especialistas en modalidad Rapcces en Carabobo
Artículo siguiente
Aerolíneas confirman la reactivación de vuelos nacionales en Venezuela
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes